Confira os melhores e piores cursos em Goiás na avaliação do Enade

Apenas 3% dos cursos avaliados em Goiás pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) conseguiram nota máxima na prova, que é obrigatória. Todas as avaliadas são unidades com educação presencial. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). (veja, no final da matéria, a lista dos cursos avaliados)

Das 156 avaliações em 2016, seis obtiveram conceito máximo (nota 5) – quatro de instituições públicas e duas privadas. Três cursos são da Universidade Federal de Goiás (UFG) e um da Universidade Paulista (Unip), todos de Goiânia. Completam a lista a Faculdade Mineirense, de Mineiros, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), de Iporá.

Na outra ponta, dez instituições de ensino superior (oito faculdades, um Instituto Federal de Educação e um Centro Universitário) tiveram os piores desempenhos - nota 1 na prova do Enade. Nove delas são do interior. Apenas o IF Goiano de Urutaí não fez a prova. O quadro completo com todas as avaliações pode ser conferido no site do Inep.

O Enade avalia o quanto os estudantes dominam os conteúdos específicos dos seus cursos e da formação geral. A participação na prova é obrigatória: sem ela, o universitário não consegue pegar o diploma.

Melhores avaliadas

Enfermagem – UFG - Goiânia

Farmácia – UFG - Goiânia

Odontologia – UFG - Goiânia

Fisioterapia – UNIP - Goiânia

Enfermagem – FAMA - Mineiros

Tecnologia em Agronegócios - IF Goiano – Iporá

Piores avaliadas

Medicina Veterinária - FAAA - Anápolis

Biomedicina - FAA – Anápolis

Tecnologia em Gestão Ambiental – FMB - São Luís de Montes Belos

Agronomia – FMB - São Luís de Montes Belos

Enfermagem – FUG- Trindade

Tecnologia em Estética e Cosmética – CAMBURY – Goiânia

Enfermagem – FAFICH – Goiatuba

Tecnologia em Gestão Ambiental – FAFICH – Goiatuba

Zootecnia - IF Goiano - Morrinhos

Medicina Veterinária - UNIFIMES - Mineiros