Confira o que abre e fecha no feriado prolongado da Semana Santa em Goiânia

Muitos goianos já estão se planejando para o feriado prolongado de Semana Santa. A data religiosa começa na próxima sexta-feira (14) e alguns estabelecimentos de Goiânia e região vão trabalhar em horário especial. Confira o que abre e o que fecha nos próximos dias:

Goiânia Shopping

Sexta-feira (14) - Lojas fechadas / Alimentação e lazer: das 10 às 22h30

Sábado (15) – Lojas: funcionamento normal das 10h às 22h / Alimentação e lazer: das 10 às 22h30

Domingo (16) – Lojas: funcionamento normal abertura das 14h às 20h / Alimentação e lazer: das 10 às 22h30

Flamboyant

Sexta-feira (14) - Lojas fechadas / Alimentação e lazer das 12h às 22h30

Sábado (15) - Lojas: abertas das 10h às 22h / Alimentação e lazer até as 22h30

Domingo (16) - Lojas abertas das 14h às 20h / Alimentação e lazer das 12h às 22h30





Araguaia Shopping

Sexta-feira (14) - Lojas fechadas / Alimentação e lazer das 10 às 22h30

Sábado (15) – Lojas: funcionamento normal das 10h às 22h / Alimentação e lazer: das 10 às 22h30

Domingo (16) – Lojas: funcionamento normal das 11h às 19h / Alimentação e lazer: das 10h 22h30

Buriti Shopping

Sexta-feira (14) - Lojas fechadas / Alimentação e lazer das 10 às 22h30

Sábado (15) - Lojas: funcionamento normal das 10h às 22h / Alimentação e lazer: das 10 às 22h

Domingo (16) - Lojas: funcionamento normal das 14h às 20h / Praça de Alimentação das 11h às 22h

Estação Goiânia

Sexta-feira (14) - Lojas fechadas / Alimentação e lazer terá abertura facultativa

Sábado (15) – Lojas: funcionamento normal das 8h às 20h / Praça de Alimentação das 10h às 22h

Domingo (16): Lojas: funcionamento normal das 8h às 14h / Praça de Alimentação das 10h às 22h

Comércio

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO), o setor varejista não poderão convocar os empregados para o trabalho. Caso haja descumprimento, o lojista pode ser multado pela Superintendência Regional do Trabalho durante fiscalização do órgão.

As áreas de lazer dos shoppings fazem parte de outro sindicato e, por esse motivo, o funcionamento fica a cargo do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Goiás (Sindihorbs).

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt vão funcionar em horários especiais no feriado.

Unidades de Goiânia:

Das 7h às 12h – Unidades fixas: Praça da Bíblia, Campinas, Shoppings Banana e Araguaia. Unidades Padrão Defensoria Pública, Detran e Ipasgo

Das 7h às 13h - Unidade Padrão SCTI – Teleatendimento.

Das 8h às 13h - Unidades fixas: Shopping Buena Vista e Cidade Jardim.

Unidades do interior:

Das 7h às 12h – Águas Lindas, Garavelo (Aparecida de Goiânia), Itumbiara e Trindade

Das 8h às 13h - Anápolis

Unidades que fecham na quinta-feira (13) e só retomam o atendimento na segunda-feira (17):

GOIÂNIA

Unidades fixas/condomínio: Mangalô, Ipiranga, Passeio das Águas e Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico Teixeira) e Assembleia Legislativa

Unidades padrão: Sefaz, Gespre, Goiasprev, Juceg, Secima, Procon

INTERIOR

Aparecida de Goiânia (Centro e Admar Otto/Buriti Shopping), Alexânia, Alvorada do Norte, Anicuns, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus, Buriti Alegre, Caldas Novas, Catalão, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiatuba, Goianira, Itaberaí, Itapuranga, Iporá, Ipameri, Inhumas, Itauçú, Jataí, Jaraguá, Luziânia, Minaçú, Morrinhos, Mozarlândia, Mineiros, Nerópolis, Novo Gama, Palmeiras de Goiás, Planaltina, Porangatu, Posse, Piracanjuba, Pires do Rio, Pirenópolis, Quirinópolis, São Miguel do Araguaia, Santo Antônio do Descoberto, Santa Helena, Valparaíso, Rialma, Rubiataba, Rio Verde e Senador Canedo.