Confira o que abre e fecha no feriado de carnaval em Goiânia

Confira o funcionamento de repartições públicas, bancos e outros durante o feriado prolongado de carnaval.

Vapt Vupt

A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) informa que neste feriado de carnaval as unidades do Vapt Vupt de todo o Estado estarão fechadas entre os dias 25 e 28 de fevereiro, exceto a unidade do Ipasgo.

Durante o período que compreende o carnaval, os sistemas corporativos estarão inoperantes devido a manutenção técnica necessária para a operacionalização do Datacenter Central. A superintendência informa que as unidades voltarão a funcionar normalmente na quarta-feira de Cinzas, dia 1 de março.

Vapt Vupt Ipasgo

A Unidade Padrão Vapt Vupt Ipasgo funcionará nos dias 25 e 27 de fevereiro em meio período (das 7h às 12h). O sistema de redes do órgão é independente do Estado.

Todas as unidades fecham no dia 28 de fevereiro.

Parque Zoológico

Funcionamento normal. Terça a domingo das 8:30h as 16h.

Parque Mutirama

O local vai funcionar normalmente durante o feriado.

Sexta-feira (24) das 9h as 17h.

Sábado (25) e domingo (26) das 9h até às 18h.

Segunda-feira (27) das 9h às 17.

Terça-feira (28) das 9h às 18h.

Shopping Lozandes

Sábado (25) das 10h às 22h.

Domingo (26) das 11 às 20h.

Segunda (27) e terça (28) - Funcionamento facultativo.

Quarta-feira (1) das 10h às 22h.

Buriti Shopping

Sábado (25): funcionamento normal. Lojas abertas das 10h às 22h e praça de alimentação e lazer das 10h às 22h30.

Domingo (26): funcionamento normal. Lojas abertas das 14h às 20h e praça de alimentação e lazer das 11h às 22h.

Segunda-feira (27) e terça-feira (28): lojas fechadas, praça de alimentação e lazer das 11h às 22h30.

Shopping Estação Goiânia

Sábado (25) e domingo (26): funcionamento normal. Lojas das 8h às 20h e praça de alimentação das 10h às 22h.

Segunda-feira (27) e terça-feira (28): shopping fechado.

Shopping Flamboyant

Sábado (25): lojas abrem das 10h às 22h.

Domingo (26): áreas de alimentação funcionam a partir das 12h, enquanto as lojas realizam atendimento das 14h às 20h.



Segunda-feira (27) e terça-feira (28) vão estar abertas apenas as áreas de alimentação e lazer, das 10h às 22h30.

Quarta-feira de cinzas (1), todas as lojas estarão abertas às 10h.

Araguaia Shopping

Segunda-feira (27) e terça-feira (28): lojas fechadas, praça de alimentação e lazer em funcionamento das 10 às 22h30.

Quarta-feira de cinzas (1): funcionamento normal.

Goiânia Shopping

Segunda-feira (27) e terça-feira (28): lojas fechadas, praça de alimentação e lazer em funcionamento das 10 às 22h30.

Quarta-feira de cinzas (1): funcionamento normal.

Outlet Premium Brasília

Durante o feriado carnaval, o Outlet Premium Brasília vai funcionar normalmente no horário das 9h às 21h.

Passeio das Águas Shopping

Sábado (25): funcionamento normal. Lojas abertas das 10h às 22h, praça de alimentação e lazer das 10h às 22h30.

Domingo (26): funcionamento normal. Lojas abertas das 14h às 20h, praça de alimentação e lazer das 11h às 21h.

Segunda-feira (27) e terça-feira (28): Lojas fechadas, praça de alimentação e lazer - 11h às 21h.

Quarta-Feira (1): lojas abertas das 12h às 22h, praça de alimentação e lazer - 12h às 22h30.

Shopping Bougainville

Sexta-feira (24) e sábado (25): lojas e quiosques abertos das 10H às 22H, praça de alimentação e lazer das 10H às 22H.

Domingo (26): lojas e quiosques abertos das 14H às 20H, praça de alimentação e lazer das 12H às 22H.

Segunda (27): lojas e quiosques fechados. Praça de Alimentação e Lazer: abertos das 12H às 22H.

Terça-feira (28): lojas e quiosques fechados. Praça de Alimentação e Lazer: abertos das 10H às 22H.

Quarta-feira (1): lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer: abertos das 12H às 22H.

A administração do shopping informa que vai funcionar em regime de plantão. As equipes de segurança e manutenção e suas respectivas supervisões estarão trabalhando normalmente.

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) informa o funcionamento das lojas do varejo no feriado do Carnaval 2017.

Sábado (25) e domingo (26): funcionamento norma.

Segunda (27) e terça (28): lojas de rua e de shopping centers não poderão abrir. De acordo com as cláusulas estabelecidas em Convenção Coletiva, firmada entre os sindicatos patronal (Sindilojas-GO) e laboral (Seceg), nesta data comemora-se o Dia do Comerciário.

Quarta-feira (1): funcionamento normal.