Confira o nome dos presos na operação contra fraude em concurso para delegado em Goiás

O ex-vereador de Palmeiras e filho do procurador da Justiça Nilo Mendes Guimarães, Magno Marra Mendes, o ex-assessor do deputado federal, Jovair Arantes, e médico Antônio Carlos da Silva Francisco, Armando Colodeto Júnior, Suzane Fonseca dos Santos e Fábio Alves de Oliveira foram presos suspeitos de fraudar o concurso para delegado substituto da Polícia Civil em Goiás. As prisões ocorreram na tarde desse domingo (12), após a aplicação da segunda fase do certame.

Magno e Antônio estão na carceragem da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios. Familiares do candidatos estiveram na delegacia, mas não quiseram falar com a reportagem do POPULAR.

A alta nota obtida por Magno na primeira fase do concurso despertou a atenção dos outros candidatos que denunciaram a situação. Já Antônio é apontado com um aliciador da quadrilha.

Armando e Fábio foram encaminhados para a carceragem da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc). Armando, inclusive, é comissionado do Estado, lotado no Instituto de Identificação da Polícia Civil.

Ainda não há informações para onde Suzane Fonseca dos Santos também detida na operação foi conduzida.

Relembre o caso

O concurso n° 7/2016 para delegado de Polícia substituto já era investigado pela Polícia Civil quando o Ministério Público de Goiás também passou a apurar supostas irregularidades nas notas dos candidatos que realizaram a primeira fase. O concurso foi iniciado no segundo semestre de 2016 pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan).

A promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, que instaurou inquérito civil público, afirmou que foram levadas ao MP informações de que o resultado definitivo da primeira fase do concurso causou estranheza aos concorrentes devido à quantidade de notas superiores a 90 pontos, por se tratar de prova de grande dificuldade, em que cada questão errada acarretava a perda de 0,25 pontos em relação à nota final.

De acordo com o MP-GO, as reclamações em relação aos primeiros colocados também versam sobre o suposto envolvimento de um deles em crimes contra a administração, a proximidade de médias entre dois dos candidatos que são irmãos e figuram nos primeiros lugares, em um concurso de cerca de 14 mil participantes, entre outras circunstâncias.

A promotora terá uma reunião com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizadora do evento. Ela também intimou um reclamante para coleta de informações.