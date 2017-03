Confira lista de sorteados para as 1.455 casas populares em Goiânia

Já está disponível, na internet, a lista dos sorteados para receber uma das 1.455 moradias nos residenciais Nelson Mandela e Jardim do Cerrado 10, em Goiânia. O sorteio dos inscritos habilitados foi realizado na manhã desta sexta-feira (24) pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), que publicou em seu site os nomes dos contemplados.

Segundo a Agehab, será divulgada no dia 29 de março a relação de documentos a serem entregues para assinatura dos contratos e demais procedimentos para concluir o processo de aquisição da unidade habitacional.

O cronograma também está disponível na internet (acesse aqui). A previsão é que as 1.455 moradias sejam entregues aos contemplados até julho desse ano.

Participaram do sorteio 63.789 famílias de um total de 71.923 inscritos. Conforme a Agência, foram consideradas inabilitadas 8.173 inscrições por não se enquadrarem nas regras estipuladas no edital. Os principais motivos da inabilitação foram renda familiar superior a R$ 1.800, terem sido contempladas em outros programas habitacionais da União, Estado ou município e possuir outro imóvel.

Os primeiros a serem sorteados foram os portadores de deficiência física (3.258 pessoas), seguido de idosos (4.147). Após os descontos das unidades destinadas aos grupos prioritários, as casas restantes foram distribuídas aos demais candidatos conforme critérios de vulnerabilidade divulgados no edital. Houve também a formação do cadastro reserva de cada grupo, que lista as pessoas que concorrerão às moradias caso algum candidato selecionado no sorteio tenha problemas com a comprovação de documentos.

Residenciais

Os dois residenciais são localizados na região Oeste de Goiânia. Os cômodos são compostos por dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro, totalizando 42,9 m² de área interna. As parcelas chegarão a até R$ 270, conforme a renda de cada família.

O Residencial Nelson Mandela, localizado no bairro Vera Cruz, conta com 1.131 unidades habitacionais que estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar.

Já no Jardins do Cerrado 10, serão oferecidas 324 unidades, divididas em sobrados com 4 casas cada.

As obras são construídas com recursos do Cheque Mais Moradia, em parceria com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Goiânia. O projeto está em fase final de execução, e deve ser entregue até julho.