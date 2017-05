Confira as alterações no trânsito durante a Pecuária em Goiânia

A partir da próxima sexta-feira (19), somente pedestres e ônibus poderão circular pela Rua 250, em frente ao Parque de Exposições, em Goiânia. Os demais veículos estão proibidos de trafegar na via.

Essa é uma das medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) para melhorar o trânsito dos que irão visitar a Pecuária e ao mesmo tempo amenizar os transtornos enfrentados por quem precisa transitar pela região e moradores das imediações.

Além do bloqueio da rua, os motoristas estão proibidos, durante a Pecuária, de estacionar em vias que ficam ao redor do Parque de Exposições. Segundo a SMT, os motoristas serão orientados por agentes.

A segunda intervenção será nas ruas 1 e 6. Durante o dia será proibido estacionar do lado direito das pistas. A partir das 18h, a medida passa a valer para o lado esquerdo.

A 72ª edição da Exposição Agropecuária do Estado de Goiás começa na sexta-feira (19), com a cantora Marília Mendonça e segue até dia 27 com a dupla Henrique & Juliano.

Os preços dos ingressos são os mesmos praticados em 2016. Os valores são de R$ 40 nos dias de shows e R$ 20 sem atrações. Há ainda a opção passaporte para todos os dias do evento, com o valor único de R$ 165.

Confira a programação oficial da Pecuária de Goiânia 2017:

19/05 (Sexta-Feira) - Marília Mendonça

20/05 (Sábado) - Gusttavo Lima

23/05 (Terça-Feira) - Véspera de Feriado - Zé Neto e Cristiano / Kleo Dibah e Rafael

26/05 (Sexta-Feira) - Maiara e Maraisa

27/05 (Sábado) - Henrique e Juliano

A expectativa da organização é a presença de 400 mil pessoas durante os nove dias de Pecuária. A segurança é uma das prioridades da festa. O efetivo será composto de cerca de 450 agentes da Polícia Militar, Bope, Polícia Civil, Batalhão de Eventos e Rotam, além de 1.500 seguranças contratados pela organização.