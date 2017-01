Confira a lista com os oito postos de combustíveis que estão com adulteração na Grande Goiânia

O Procon Goiás divulgou um laudo da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que comprova que oito postos de combustíveis de Goiânia, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia estão com combustível adulterado.

O órgão fiscalizou e coletou 80 amostras de diesel, etanol e gasolina entre o último semestre de 2016 e janeiro de 2017. As amostras foram analisadas pela ANP e 13 delas apresentaram irregularidades. Elas são provenientes de oito postos de combustíveis dessas cidades, além de mais dois postos que estão com laudos ainda em conclusão.

De acordo com o Procon Goiás, estes estabelecimentos comerciais poderão sofrer processos administrativos a serem instaurados pela ANP.

Na última segunda-feira (9), o posto de combustíveis do Carrefour, na Avenida T-9, Setor Vila Bela, teve bombas interditadas após um laudo comprovar 75% de água em óleo diesel vendido no local. A apuração foi feita pela ANP e mostrou que o combustível estava adulterado em valores muito acima do tolerável pela legislação, que é de 0,07%. Segundo o Procon, também havia muita sujeira nas amostras.

A inspeção foi iniciada no dia 5, após denúncias de motoristas que teriam abastecido o veículo no posto e tiveram problemas no funcionamento do automóvel em seguida. “Aos consumidores lesados, o Procon Goiás está disponibilizando os laudos para que eles busquem o reembolso nos juizados cíveis. Os consumidores lesados ainda podem juntar a nota do posto, de quando abasteceram o veículo, as despesas com mecânico. Não há necessidade de advogado nesse tipo de ação”, explica a superintendente do órgão de defesa do consumidor, Darlene Araújo.

Conforme laudo, os postos de combustíveis são:

1. Posto Makro: Makro Atacadista Ltda - Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia;

2. Posto Hiper Moreira: Hiper Moreira Auto Posto Ltda - Setor Coimbra, em Goiânia;

3. Posto Monte Carlo: Posto Monte Carlo Ltda - Setor Pedro Ludovico, em Goiânia;

4. Posto Millenium VII: Auto Posto Millenium Ltda - Vila Bom Sucesso, em Senador Canedo;

5. Posto Millenium XII: Auto Posto Millenium Ltda - Setor Castro, em Senador Canedo;

6. Posto Millenium VIII: Auto Posto Millenium Ltda - Jardim Flamboyant, em Senador Canedo;

7. Posto Consolação: Posto Consolação Ltda - Esplanada dos Anicuns, em Goiânia;

8. Posto Carrefour: Carrefour Comércio e Industria Ltda - Vila Bela, em Goiânia.