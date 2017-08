Confira a lista com os nomes dos 448 aprovados no concurso da Polícia Civil

Atualizada às 11h36

O Diário Oficial do Estado de Goiás desta quinta-feira (31), publicou a nomeação dos 448 aprovados para o concurso da Polícia Civil, sendo 257 para o cargo de agente de polícia substituto e 191 para escrivão de polícia substituto.

Os aprovados têm, a partir desta de hoje, 30 dias, que podem ser prorrogados, a pedido, para tomarem posse nos cargos. A partir de agora, os candidatos aprovados e nomeados já podem providenciar a documentação, seguindo o passo a passo que se encontra no site da Segplan (www.segplan.go.gov.br), para tomar posse.

Eles devem juntar toda a documentação pessoal e agendar a perícia médica na Gerência de Saúde da Segplan (62-3269-4202). De posse dos documentos, devem procurar um Balcão de Atendimento nos Vapt Vupt do Buriti Shopping, do Araguaia Shopping ou da Central do Servidor (no Palácio Pedro Ludovico Teixeira) para a devida posse e, em seguida, procurar a Secretaria de Segurança Pública.

Agora, após a nomeação, os candidatos aprovados serão submetidos ao curso de formação, sob a responsabilidade da Delegacia-Geral da Polícia Civil, e em seguida estarão aptos a exercerem suas atividades.

Clique na foto abaixo e veja a lista com os nomes dos aprovados a partir da página 5