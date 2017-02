Condutores do Uber admitem a prática de aguardar por passageiros na região do aeroporto de Goiânia

Com o aeroporto de Goiânia como paisagem de fundo, motoristas do Uber aguardam até duas horas por uma chamada. Um grupo de profissionais espera em uma área de estacionamento de ônibus, próximo à entrada do terminal. Para o tempo na fila compensar, alguns dispensam corridas em bairros da região, como o Jardim Guanabara, e às vezes quando uma chamada é feita do aeroporto, a...