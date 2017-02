Condutor de caminhão é preso com mais de 50 comprimidos de anfetaminas em Abadiânia

Um motorista de 26 anos foi preso na manhã de domingo (19), com 53 comprimidos de anfetaminas, no km 69 da BR-060, em Abadiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes abordaram uma carreta em mau estado de conservação, com vários pneus lisos, estepes estourados e um dos eixos do semirreboque sem dois pneus.

Segundo a polícia, o veículo saiu de Sinop (MT) com destino ao Rio Grande do Norte, transportando 50 toneladas de milho a granel. Com o motorista, foram encontrados, no bolso de sua bermuda, 53 comprimidos de anfetaminas. Para a PRF, ele assumiu ter feito o uso da substância.

O veículo foi apreendido por mau estado de conservação e também porque estava com cerca de 10 toneladas de peso. O motorista foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes em Anápolis.