Condutor briga e tenta atropelar agente de trânsito duas vezes em Goiânia; veja o vídeo 🎥

Tem circulado pelas redes sociais um vídeo de uma briga entre um motorista e um agente de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), em Goiânia. Ao final da discussão, o condutor entra no veículo e tenta atropelar o servidor público duas vezes antes de fugir. O caso ocorreu na segunda-feira (31).

É possível observar na gravação o motorista e o agente ao lado do veículo com a porta aberta. O servidor impede que o condutor volte para dentro do automóvel e fuja. No entanto, os dois começam a se empurrar até que o funcionário da SMT cai.

Quando o motorista consegue entrar no carro novamente, ele tenta atropelar o agente duas vezes. Quando o servidor percebe que poderia ser atingido, ele corre em direção à calçada. O condutor joga o carro sobre ele uma vez, não acerta, dá ré, tenta novamente e sai sem conseguir atingir o homem.

Por conta da tentativa de atropelamento de um agente de trânsito, o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Fernando Santana, concederá uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (1º) na sede da SMT às 10h. Conforme as informações da assessoria de imprensa, durante a entrevista o secretário irá anunciar possíveis medidas legais que serão tomadas em relação ao condutor.