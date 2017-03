Condenado injustamente, pintor fica preso no lugar do irmão durante 1 ano

Depois de ficar um ano e um mês preso injustamente, o pintor de 31 anos foi, finalmente, solto no último mês. Em outubro de 2015 ele foi detido no Distrito Federal e seria liberado dois meses depois, mas a soltura foi barrada exatamente no dia em que iria embora.

Sem saber, o homem foi condenado por roubo, crime cometido por seu irmão em Curitiba. Assim que o juiz responsável pela condenação verificou que o delito havia sido cometido na verdade pelo irmão, ele determinou que o rapaz fosse solto, ainda em 2015. No entanto, o alvará de soltura nunca chegou ao DF.

De acordo com o jornal Métropoles, o rapaz chegou a escrever cartas para o Supremo Tribunal Federal (STF) contando o caso. Ele ressaltou que nunca foi informado do real motivo de sua permanência na prisão em Brasília e que, como já estava preso, o mantiveram assim. “Foi horrível. É um clima muito errado, um ambiente desconhecido, a gente fica com medo do que vai acontecer, medo de represália”, desabafa.

Recentemente, o Núcleo de Execução Penal fez um levantamento do prazo de processos de detentos no Centro de Detenção Provisória do DF, cujos mandados de prisão são provenientes de outros estados e no dia 17 de fevereiro deste ano conseguiu a liberdade do acusado por meio de um requerimento ao juízo da Vara de Execuções Penais do DF.

O pintor diz que pretende processar o Estado pelo erro. “Se der tudo certo, vou montar uma empresinha de pintura e continuar trabalhando e ajudando meus filhos”, afirmou.