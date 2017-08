Concursos: Investigação de fraude no DF partiu de operação em Goiás

Depois da operação que terminou com a suspensão judicial do certame para seleção de 36 delegados substitutos em Goiás, realizado em março deste ano pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe, antigo Cespe/UnB), a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu quatro envolvidos em esquema semelhante. Fontes na polícia afirmam...