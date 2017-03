Concurso para delegado substituto da PC de Goiás convoca aprovados para provas discursivas

A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) divulgou, nesta quinta-feira (2), o resultado final das provas objetivas e a convocação para as provas discursivas do concurso público para o cargo de delegado de polícia substituto. Confira AQUI.

De acordo com o edital, o candidato deverá acessar o site www.cespe.unb.br/concursos/pc_go_16_delegado, a partir do dia 6 de março, para verificar o seu local de prova. A consulta é individual. As provas devem ser aplicadas no dia 12 de março.

Concurso

A seleção oferece 36 vagas, sendo 34 para ampla concorrência e duas vagas reservadas para candidatos com deficiência, para o cargo de delegado de polícia substituto do quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o subsídio total é R$ 15.250,02.

A primeira fase do certame foi a aplicação de provas objetivas, aplicadas no mês de fevereiro. As próximas fases são prova discursiva, avaliação médica, avaliação de aptidão física, exame psicotécnico, avaliação de vida pregressa e investigação social, curso de formação profissional e avaliação de títulos.