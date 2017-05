Concurso público para delegado em Goiás é suspenso pela Justiça

Em sede liminar, a juíza Zilmene Gomide da Silva Manzolli, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, suspendeu o concurso para provimento de 36 vagas para o cargo de delegado de polícia substituto do quadro de pessoal da Polícia Civil de Goiás. A magistrada considerou os fatos colhidos no inquérito que apura fraudes no certame e entendeu que sua continuidade poderia prejudicar os candidatos que fariam as próximas etapas.

Isso porque, segundo ela, a aprovação nas fases seguintes e uma possível homologação do concurso promoveriam expectativas que seriam frustradas por eventual declaração de nulidade do certame, ocasionando prejuízos tanto para o Estado quanto para aqueles que se submetessem às provas. Além disso, observou Zilmene, a concessão da tutela não prejudica o concurso, uma vez que a decisão pode ser revertida a qualquer momento.

Para ela, atender o pleito do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para o cancelamento e não apenas a suspensão do concurso seria uma medida extrema e esgotaria o mérito da ação. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO), no entanto, não obteve retorno até o momento.

Fraude

As provas objetivas do concurso foram aplicadas no dia 3 de fevereiro deste ano e o resultado definitivo foi publicado no dia 2 de março, causando estranheza nos candidatos a quantidade de aprovados com nota superior a 90 pontos.

De acordo com a peça do MP-GO, no dia 12 de março, data em que foram aplicadas as provas subjetivas, a Delegacia de Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública (Decarp) promoveu a prisão de cinco pessoas envolvidas na fraude, os candidatos Magno Marra Mendes (ex-vereador da cidade de Palmeiras de Goiás, classificado na segunda posição da prova objetiva, com 95 pontos), Fábio Alves de Oliveira, Suzane Fonseca dos Santos, Armando Colodeto Junior, e do aliciador Antônio Carlos da Silva Francisco.

Histórico

O concurso já havia sido suspenso administrativamente pela Secretaria de Planejamento de Goiás (Segplan). No entanto, ele não poderia ser retomado após decisão monocrática do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Saulo Marques Mesquita, no final de abril. Como reportado pelo POPULAR, o certame só poderia ser retomado após o Tribunal deliberar sobre o mérito da matéria ou revogar a liminar monocrática.

A decisão do conselheiro partiu após o Serviço de Fiscalização de Atos de Pessoal sugerir a suspensão cautelar do certame pois, não obstante as investigações em curso, a Segplan poderia retomar o concurso. Em sua fundamentação, Mesquita levou em conta os indícios de fraude, prisões efetuadas e também a confissão de alguns investigados, que poderão resultar na anulação do certame.