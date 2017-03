Concessionária diz que ANTT definiu local

A assessoria de imprensa da empresa Via 040, concessionária da BR-040, informou que a localização das praças de pedágio da rodovia foi definida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no edital do leilão de concessão realizado em 2013. O prefeito Daniel Sabino Vaz, de Cristalina, refuta a informação. Segundo ele, no edital de 2013 a praça de pedágio ...