Comurg tinha um chefe para cada grupo de 4,6 funcionários

Pressionada por dívidas em torno de R$ 65 milhões e com um passado manchado por indicações políticas e supersalários, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) tinha, em média, um chefe para cada grupo de 4,6 funcionários, até o início deste ano, aponta levantamento da empresa obtido por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). As contas no vermelho e a série de de...