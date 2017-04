Comunidade pede que Corumbá de Goiás seja excluída de projeto que cria o Estado do Entorno

Fazer parte do novo Estado do Entorno, conforme projeto 246/15 do deputado Célio Silveira (PSDB), não está nos planos de moradores e lideranças culturais e políticas de Corumbá de Goiás. Reunião na tarde de ontem traçou estratégias para que a cidade seja retirada da lista dos 18 municípios que devem compor a unidade federativa, caso o projeto seja concluído.

Presidente da Associação de Cultura e Defesa do Patrimônio Histórico de Corumbá de Goiás, Maria do Carmo Gouveia de Morais enfatiza que o manifesto não é propriamente contra a criação do novo Estado, mas pela retirada dessa cidade da lista. “Não entramos no mérito da necessidade da criação de um novo estado naquela região, mas nossa relação é com Anápolis e Goiânia.”

No projeto de Silveira, conforme publicou o POPULAR no dia 11 de abril, uma das justificativas para a criação do novo Estado é que a região “vivencia dificuldades, especialmente pela distância entre o centro administrativo do Estado e os municípios”. Com isso, faltam recursos e rede de atendimento para a população dessas cidades.

Servidora pública, Ana Ruth Fleury Curado também critica a inclusão de Corumbá na lista. Ela ressalta que a distância entre Corumbá e Anápolis é de 45 km e do município até a capital é de 115 quilômetros. “Não justifica que nosso morador tenha de mudar sua vida e passar a buscar serviços e apoio em uma cidade a quase 200 quilômetros.”

O projeto também cita que uma consulta pública foi realizada questionando o desmembramento e obteve 70% de aprovação. Mas a empresária Christiane Pavelkonski reclama da falta de informação sobre o projeto. “Não houve pesquisa aqui. Moramos numa cidade pequena, ninguém foi perguntado sobre essa inclusão na lista. Isso teria virado assunto entre os moradores. Não queremos mudar nossas questões históricas e culturais. Temos quase 300 anos e nossa ligação é com Goiás e assim devemos continuar.”

O maestro e líder cultural da cidade, Mamede Silvério Melo também questiona a inclusão de Corumbá no novo Estado. “Nossas tradições com as cavalhadas são muito fortes. A criação de um Estado novo pode ser relevante para as questões de desenvolvimento, mas deveria incluir só municípios limítrofes. Não temos essa ligação.”

Político

A presidente da associação, Maria do Carmo, procurou a Prefeitura e a Câmara para tratar o assunto. Na reunião realizada ontem à tarde na Câmara da cidade, foi definido que um manifesto público será encaminhado aos deputados federais que têm representatividade na região. O presidente da Câmara municipal de Corumbá, Francisco Igor, o Chiquinho, deve visitar os parlamentares no começo da próxima semana. O documento tem a assinatura do prefeito, presidente da Câmara, vereadores e sociedade civil organizada.

O prefeito Célio Fleury também é contra ser parte do novo Estado. “Vamos mobilizar e pedir a exclusão da nossa cidade dessa lista.” O prefeito cita que Anápolis e Goiânia são os municípios que dão suporte para a cidade em questões de saúde, educação e no que mais precisam.

Além disso, ressalta que a cidade não faz parte das estatísticas de crescimento do Entorno, que tem média cinco vezes maior que a nacional. “Nossa cidade se mantém com a mesma média populacional.” Além disso, ressalta que a cidade não figura nas estatísticas ligadas à violência. “Nem mesmo as políticas públicas adotadas para aquelas cidades se encaixariam aqui.”

A considerar que a nova capital seria a cidade de Luziânia, o prefeito diz que passaria a enfrentar o mesmo problema que as cidades listadas passam hoje. “Corumbá, que fica a uma hora de Goiânia, passaria a ficar a mais de duas horas da nova capital. Talvez não teríamos o mesmo apoio e suporte.”

Campanha

A intenção do grupo é mobilizar o maior número de pessoas, tanto de Corumbá quanto de outras cidades, para que o projeto seja alterado antes mesmo da aprovação no plenário da Câmara dos deputados. Também deverá ser lançada uma campanha nas redes sociais para que a população se manifeste e se posicione sobre o tema.

Padres, pastores evangélicos, lideranças comerciais, culturais e políticas também foram acionadas para discutir o assunto. “Sabemos que ainda deverá haver um plebiscito, mas antes mesmo que isso ocorra, queremos ser excluídos da lista”, destaca a presidente da Associação de Cultura, Maria do Carmo.