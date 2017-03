Comunicado de retirada de copos descartáveis e papel higiênico de funcionários dos Correios é falso

Atualmente, passando por uma crise financeira, os Correios tiveram informações falsas divulgadas em aplicativos de troca de mensagens instantâneas.

Nessa quarta-feira (22), um leitor do jornal enviou pelo Whatsapp do O POPULAR imagens que seriam parte de um comunicado interno da empresa informando sobre alguns cortes para retenção de custos.

O documento anuncia, entre outras coisas, que os funcionários receberiam apenas um copo para ser usado durante o expediente, destinado à água e ao café. A distribuição de copos descartáveis seria cancelada.

Nele também consta a informação de que nos sanitários não mais seria disponibilizado papéis higiênicos para os funcionários. De acordo com a necessidade, cada empregado se dirigiria à chefia imediata, que disponibilizaria ao funcionário sua cota diária.

Oura informação que causou espanto foi a de que tempo destinado ao café para os funcionários dos Correios deixaria de existir.

Procurada, a assessoria de imprensa do Correios afirmou que os documentos são falsos e que as autoridades competentes, dentre elas a Polícia Federal, já foram acionadas para apurar o caso.

Os supostos comunicados incluíam, inclusive, a assinatura de dirigentes da empresa, como o presidente Guilherme Campos Júnior.

Crise

A crise dos Correios é marcada por dois anos de prejuízo acumulado em cerca de R$ 4 bilhões. Mês passado, foi anunciado que 250 agências seriam fechadas em todo o país.

Nessa terça (21), a instituição afirmou em comunicado interno aos seus funcionários, que a concessão de férias será suspensa de maio deste ano até abril do ano que vem. Só poderão tirar férias os funcionários com o período concessivo vencido. Além disso, a empresa também decidiu suspender a convocação de empregados com pagamento de horas extras e vai revisar contratos temporários.

Um contratado da agência, que pediu para não ser identificado, afirmou que o clima entre os funcionários é de frustração, pois muitos já haviam feito planos antes das medidas serem anunciadas. Ele critica o fato de a empresa alegar prejuízos em dois anos consecutivos e, no entanto, ter feito investimentos altos em telefonia, patrocínio de esportes e ter sido operadora logística nas Olimpíadas Rio 2016.

Abaixo a nota divulgada pela assessoria, na íntegra:

“Estão circulando em redes sociais algumas mensagens de documentos que seriam da empresa, inclusive com a assinatura de dirigentes dos Correios. Sobre o assunto, os Correios esclarecem que esses documentos são falsos. A empresa já tomou as medidas cabíveis, acionando as autoridades competentes, dentre elas a Polícia Federal, para apurar quem são os responsáveis por essa prática, já que está configurado crime contra a organização”.