Computador do prefeito de Novo Gama é furtado por dupla vestida com lençóis

Uma dupla vestida com lençóis furtou o computador do gabinete do prefeito e uma impressora que ficava em uma sala de apoio da Prefeitura de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, na madrugada do Ano Novo.

A ação foi registrada por câmeras de monitoramento. No entanto, devido à posição da mesma não foi possível gravar o momento que eles retiraram a máquina da sala do prefeito.

Nas imagens é possível ver quando eles forçam uma porta e logo em seguida entram e saem com a impressora. À TV Anhanguera, a Polícia Civil informou que já tem pistas dos suspeitos. A polícia também trabalha com a hipótese de que a dupla possuía as chaves e o arrombamento foi uma simulação.