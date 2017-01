Comparsa de crimes de André Daher é preso com carro roubado

Com uma longa ficha criminal que inclui até troca de tiros com a Polícia Militar, foi preso em flagrante por receptação Alderico Cardoso de Oliveira Filho nas proximidades do Shopping Cidade Jardim, na tarde dessa terça-feira (18).

Segundo a Polícia Civil, Alderico é um antigo parceiro de crimes de André Daher Elias. No momento da prisão, ele ia buscar um Ford Ka roubado recentemente quando foi abordado pelos policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA).

Em entrevista à CBN Goiânia, o delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, Adriano Costa, contou que devido a ficha criminal de Alderico foi negado o direito de fiança. “Foi negada a fiança, em virtude da existência de risco em sua liberdade. Ele está à disposição do Judiciário e fica a cargo do poder judiciário mantê-lo encarcerado ou não. O trabalho da policia foi feito”, relatou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, após a prisão as investigações continuam e há um prazo de 10 dias para concluir o inquérito policial. “Se houver indícios que ele participa de uma sociedade criminosa articulada e que ele não tem agido só, essas pessoas serão descobertas, o esquema criminoso será desnudado e mais pessoas serão indiciadas e presas”, concluiu o delegado.

Em abril de 2014, Alderico e André trocaram tiros com os policiais militares após serem flagrados em um veículo Chevrolet Cruze roubado em 13 de março do mesmo ano. Eles foram atingidos pelos disparos, receberam atendimento médico. Assim que recebeu alta médica, ele foi encaminhado para o presídio.