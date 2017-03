Companhia disponibiliza mais de 400 vagas de emprego com início imediato em Goiânia

Está aberto o processo seletivo da BTCC Conexão Cliente, empresa do grupo Oi, para o preenchimento de mais de 400 vagas, com início imediato, em Goiânia. A empresa também está contratando Pessoas com Deficiência.

Os candidatos ao cargo de agente de atendimento não precisam ter experiência profissional, mas devem ser maiores de 18 anos, com ensino médio completo, conhecimento básico em informática e disponibilidade para trabalhar nos períodos vespertino e noturno, em turno de 6:20.

Entre os benefícios, a companhia vai oferecer treinamento especializado e remunerado, vale transporte, vale refeição ou alimentação, auxílio creche, plano de saúde e outros.

Os interessados devem acessar o site da empresa na internet em www.btcc.net.br e se inscreverem nas vagas disponíveis para Goiânia.