Comoção e dor marcam sepultamento da pequena Ana Clara em Goiânia

De mãos dadas e rezando um Pai Nosso. Foi assim que familiares, parentes e amigos sepultaram a garota Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, no Cemitério Vale do Cerrado, na manhã desta quinta-feira (23). Durante toda a madrugada o corpo da menina foi velado por na Escola Municipal Orlando de Moraes, onde ela estudava, em Goiânia.

Na chegada ao cemitério, dezenas de pessoas esperavam o cortejo, a maioria dos presentes não conhecia a família, mas ficou comovida com a história e o desfecho.

Ao lado do caixão, no cortejo dentro do cemitério, estavam à mãe, Glauciane Pires Silva, o padrasto, Cezarino Epaminondas Rocha Silva, o pai biológico e o subtenente do Corpo de Bombeiros, Arlindo Sebastião Camargo, e os avós maternos.

Glauciane durante todo o tempo segurou um porta-retrato com uma foto de Ana Clara e uma camiseta azul. A peça foi usada pela menina na sexta-feira (17) antes de sair de casa e ir até a residência de uma vizinha pagar uma marmitex e pegar uma tinta de cabelo e desaparecer.

O corpo de Ana Clara foi encontrado em um matagal de uma estrada vicinal, próximo à Embrapa, na GO-462, em Santo Antônio de Goiás.