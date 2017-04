Comissão da SMT ouve servidores suspeitos de fraudar compra de cavaletes

A Comissão Especial de Investigação (CEI) da Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia (SMT) ouviu nesta segunda-feira (17), na Câmara Municipal, três agentes de trânsito, da área de fiscalização da pasta, cujos nomes constam no sistema como responsáveis por retirar cavaletes para uso na interdição de ruas. Além deles, um gerente administrativo também foi inquerido.

A denúncia, segundo o vereador Elias Vaz (PSB), que preside a comissão, é de que foram adquiridos 7.150 unidades num contrato de R$ 175 mil entre junho de 2015 a julho de 2016 e que não foram entregues e são chamados por ele de “cavaletes fantasmas”. “Está evidente que foi pago por um produto que não foi entregue, ou pelo menos não em sua totalidade. Há um descontrole e uma incompatibilidade, tanto de quem retira e usa esses cavaletes quanto da quantia dos itens usados e que caberiam nos postos”, disse o parlamentar após a sessão.

Os agentes André Luiz Gonçalves Azevedo, Wander Alves de Aguiar e Alfredo Luis de Sousa Júnior acusaram terceiros de utilizar suas senhas funcionais e números de matrícula para retirarem os cavaletes, conforme constam no sistema de informática da Secretaria.

Também afirmaram que a chegada da Tocha Olímpica em maio de 2016 foi o evento que mais consumiu os cavaletes já que foram interditados mais de 20 quilômetros de ruas, mas que devem ter sido utilizados de 400 a 500 unidades no apoio logístico e nunca a quantidade declarada no contrato, de mais de 7 mil.

O agente André Luiz, que atuou como Diretor de Fiscalização, afirmou que não retirou e sequer autorizou a remoção de 2.700 cavaletes do almoxarifado conforme consta no sistema. Confirmou também que nos Postos Avançados não havia espaço suficiente para mais que 150 unidades desse material e que pela sua experiência, cabe ao setor de almoxarifado controlar a entrada e saída dos cavaletes.

Outro agente, Wander Alves de Aguiar afirmou que não recepcionou a entrada desses cavaletes que eram entregues no Posto Avançado (PA) Cidade Jardim, da Avenida Portugal e na sede na Serrinha. Ele teve 2.400 unidades desse material retirado sob seu nome, mas negou que tenha sido o responsável.

Já o agente Alfredo Luiz de Sousa Júnior foi enfático ao afirmar que é “impossível a SMT ter utilizado em um ano os 7 mil cavaletes”, conforme a CEI apurou. Ele viu a chegada de cerca de 200 itens no PA Portugal uma única vez. Soube na semana passada que em seu nome foram retirados 500 para o evento da Tocha Olímpica, mas não foi autorizado por ele.

Outro ouvido foi o então gerente administrativo da SMT no período investigado, Alexandre da Silva Kruk. Ele igualmente citou a passagem da Tocha Olímpica como o evento que mais demandou o uso de cavaletes pela Secretaria e que nos eventos de corrida de rua as empresas promotoras são responsáveis pelo fornecimento desses materiais, mas geralmente a SMT precisa complementar. Ele declarou desconhecer as quantidades de cavaletes adquiridos pela secretaria e como eram feitas as entregas, bem como as retiradas dos mesmos.

Depoimentos

No dia 10 de abril foram ouvidos José Carlos Martins, que foi responsável pelo almoxarifado entre outubro de 2014 a fevereiro de 2017, e Maria Bernadete dos Santos, ex-diretora administrativa da SMT, departamento que respondia pelo almoxarifado. A CEI foi criada no dia 27 de março.