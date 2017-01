Comerciante é preso com CNH falsa na BR-060

Um comerciante de 32 anos foi preso na manhã de segunda-feira (16), ao apresentar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização na BR-060, em Jataí.

Segundo a PRF, o condutor de Mineiros, dirigia uma caminhonete GM S-10, quando foi abordado para fiscalização de rotina e ao entregar a documentação, os policiais suspeitaram da autenticidade da CNH que, aparentemente, estava dentro do prazo de validade. Em consulta aos sistemas, os agentes verificaram que a habilitação do condutor havia vencido no início do ano passado e ele estava com o direito de dirigir suspenso.

De acordo com os policiais, o comerciante contou que comprou a CNH perto do Detran, em Goiânia, já que a suspensão o impediria de renovar o documento vencido. Ainda segundo a PRF, o motorista conseguiu um papel autêntico de CNH e inseriu os dados pessoais, com validade até 2021.

O homem foi encaminhado para a Polícia Federal em Jataí onde responderá por uso de documento falso, cuja pena varia de dois a seis anos de reclusão.

A PRF informou que este é o nono caso de apreensão de CNH falsificada desde o início do ano, média de uma a cada dois dias.