'Comedouros' em áreas públicas alimentam cães e gatos abandonados

Cães e gatos abandonados em Americana (SP), estão se alimentando, desde março deste ano, em três pontos da cidade onde estão instalados o "AlimentaCão", "comedouros" feitos de canos de PVC adaptados e transformados em recipientes de água e comida.

Os "comedouros" foram instalados em áreas públicas com maior concentração de animais de rua e já tem alimentado, aproximadamente, 15 animais por dia. O projeto, que tem o apoio da Prefeitura e de protetores de animais, quer a ajuda de voluntários para poder alimentar mais animais.

Os moradores interessados podem entrar em contato com os idealizadores. Eles passam por uma entrevista, assinam um termo onde se comprometem a monitorar a área e depositar a ração e a água, fornecidas pelo voluntário, que também paga pelo equipamento, em torno de R$ 100.

Em cada "comedouro" são depositados cerca de 4 kg de ração diariamente e eles devem ficar longe do chão para evitar que a cidade fique suja ou tenha a proliferação de pragas como ratos e baratas.

Atualmente, a população de Americana, assim como empresas especializadas em produtos agrícolas, petshops e clínicas veterinárias tem ajudado no abastecimento através de doações.

A ideia tem tido bastante adesão, já que não há como alocar todos os animais de rua em abrigos da cidade, que estão superlotados.

Castração

Os voluntários ainda estão preocupados em castrar os animais para impedir a reprodução e aumento do número de abandonados. Eles procuram um castramóvel um centro cirúrgico móvel, para atender estes animais ao invés ter um local fixo. O antigo centro seria transformado em uma sala de reabilitação pós-cirurgia. De acordo com a Prefeitura, os animais abandonados são castrados, mas após a reabilitação, são devolvidos para as ruas.