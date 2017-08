Começa fiscalização de preços igualitários em Goiânia

Começa no próximo domingo (6) a fiscalização da cobrança de preços por gênero, em Goiânia. A taxa dos eventos para os homens e para as mulheres deverá ter o mesmo valor. A determinação foi feita por meio de nota técnica emitida pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça. A averiguação será feita pelos órgãos de proteção ao consumi...