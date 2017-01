Começa a operar linha de ônibus que leva passageiros para o novo aeroporto de Goiânia

A partir desta quarta-feira (25), a linha 313 começa a operar com dois itinerários para o aeroporto Santa Genoveva e integração ao Terminal Bíblia, em Goiânia.

De acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), a linha T.Bíblia/Aldeia do Vale tem trajeto via rodovia BR-153, com 34 viagens dia útil, que possuem intervalos de 11 minutos no período de pico e de 75 minutos no entrepico.

Já a nova sublinha 313 - T.Bíblia/Aldeia do Vale - Via Aeroporto tem itinerário que realiza embarque e desembarque dentro do aeroporto de Goiânia e operação diária (dia útil) com 10 viagens, que iniciam no Terminal Bíblia, nos seguintes horários: 6h06; 6h53; 7h35; 10h35; 13 horas; 16h04; 16h28; 17h24; 18h50 e 22h45.

A extensão da operação da linha 313 beneficia, principalmente, as pessoas que trabalham no aeroporto e próximo ao local, além das que precisam do serviço esporadicamente.



As alterações da linha 313 foram aprovadas pelo Comitê Técnico de Planejamento (Coteplan).

O contato com a CMTC pode ser feito pelos telefones 0800 646 1851/ 3524-1851 (Ouvidoria) e whatsapp 9943-1620 e também na sede da companhia, na 1ª Avenida, 486, Setor Leste Universitário.