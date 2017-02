Com uso do Enem por universidades, ida de estudantes goianos para outros Estado se torna mais comum

Os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deram início ao ciclo migratório dos estudantes brasileiros neste início de ano. Usando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos puderam escolher cursos em universidades de todas as partes do País. Enquanto uns chegam a Goiás, outros deixam o conforto de casa em busca do curso superior ideal....