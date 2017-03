Com termômetros acima de 30º C, Goiânia deve ficar sem chuva até sexta-feira (10)

De acordo com informação divulgada pelo Clima Tempo nesta terça-feira (7), o sistema de alta pressão atmosférica conhecido como ASAS (Alta Subtropical do Atlântico Sul) volta a avançar sobre o Brasil. Isso significa que menos nuvens vão se formar sobre as regiões de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais e consequentemente a possibilidade de chuva diminua.

A notícia não é boa para Goiânia, já que a chuva de janeiro ficou 35% abaixo da média e em fevereiro ficou 29% abaixo do normal. Em março, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 88,0 mm em 7 dias, sendo que a média é aproximadamente 210 mm.

Esta situação é ruim especialmente para a região de Brasília que enfrenta racionamento de água desde meados de janeiro deste ano.

A previsão é de que as chances de chuva em Goiânia e Brasília devam recomeçar a partir de sexta-feira (10), mas não serão generalizadas.

No norte de Minas Gerais, incluindo a região do Vale do Jequitinhonha, a chance de alguma chuva até domingo é baixa.