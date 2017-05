Com palestras e exibição de filmes, Semana do Meio Ambiente promove evento aberto à comunidade

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, a Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em Goiás, realizará um evento aberto à comunidade. Dentre as atividades previstas estão a exibição de filmes, promoção de mesas redondas, debates e palestras. Com o evento, objetiva-se uma maior interação entre o IBAMA e aqueles interessados em conhecer a Instituição e sua área de atuação. As atividades serão realizadas entre os dias 5 e 9 de junho de 2017, no auditório da sede do IBAMA GO, localizada na rua 229, nº95, no Setor Leste Universitário.

Muito mais que uma simples data comemorativa, o Dia Mundial do Meio Ambiente - instituído em 1972, na Conferência de Estocolmo, Suécia - alimenta a discussão entorno da problemática ambiental e da conscientização do uso sustentável dos recursos naturais. Temas como fiscalização e licenciamento ambiental, controle de queimadas e estratégias para conservação de répteis e anfíbios farão parte da agenda de debate. Neste ano, o desafio estará no fortalecimento da área de atuação do Instituto frente aos desafios cotidianos relacionados à preservação. O público universitário, entretanto, não foi esquecido: haverá exibição de filmes com a temática do meio-ambiente para suscitar reflexão e debate.

Além do conhecimento, haverão solenidades que reconhecerão publicamente o apoio de instituições e personalidades que incentivam o Ibama no estado. A proposta de ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros também será colocara em pauta, tendo como debatedores membros do Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, cidades e assuntos metropolitanos (SECIMA), Ministério Público Federal em Goiás, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG) e Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação (SEAGRO).

Para mais detalhes da programação e acesso ao formulário de inscrição, basta acessar a página do evento na rede Facebook: Semana do Meio Ambiente do IBAMA-GO 2017.