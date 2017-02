Com morte cerebral, jovem é mantida viva por mais de 100 dias para dar à luz gêmeos

Foram 123 dias de uma batalha pela vida. Grávida de gêmeos, a jovem Frankielen da Silva Zampoli, de 21 anos, estava no segundo mês de gestação quando teve uma hemorragia grave no cérebro. Três dias depois de ser internada, os médicos constataram a morte cerebral, mas, em acordo com a família, decidiram mantê-la viva para conseguir salvar os dois bebês, Azaphi e Ana Vitória. E deu certo! As crianças nasceram na última segunda-feira (20) e seguem na área de UTI neonatal do hospital.

De acordo com o G1 Paraná, a gravidez foi monitorada 24 horas por dia e comemorada nos detalhes por médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde. Frankielen foi atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e passou os sete meses de gestação no Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, na região de Curitiba.

Após o nascimento dos bebês, a família decidiu doar os órgãos da jovem. O corpo dela foi velado na manhã desta quarta-feira (22) e deve ser enterrado ainda hoje, em Contenda, na região Metropolitana de Curitiba.