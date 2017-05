Com elevação do valor do Enem, memes tomam conta da internet; veja

A proximidade com o período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano acendeu a internet nesta quinta-feira (4). Isso porque o valor para poder prestar a prova subiu em 2017. Agora o candidato terá que desembolsar R$ 82. No ano anterior a taxa era de R$ 68, uma elevação de aproximadamente 20%. Já o período para se inscrever no exame começa na próxima segunda-feira (8) e se estende até o dia 19 de maio. Veja os memes:

Me dando susto logo de manhã, Não estou preparado psicologicamente #Enem2017 pic.twitter.com/GEOC8n48nv — David Navy (@EuDavidd) 4 de maio de 2017

PAI EU PRECISO DE 82 REAIS

- Já te falei que sua mãe não quer você indo para festa

MAS NÃO É FESTA... É #Enem2017 MESMO pic.twitter.com/hZSuEdweFG — Mateus Antunes (@eumateusantunes) 4 de maio de 2017

E AI GATA, VAMOS SAIR ?

- Hoje eu não posso

MAS EU PAGO SUA INSCRIÇÃO DO #Enem2017

- Pensando bem... vamos sim



PROVA MAIOR DE AMOR NÃO HÁ — Mateus Antunes (@eumateusantunes) 4 de maio de 2017