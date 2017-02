Com corpos expostos no pátio e estrutura precária, IML de Luziânia é interditado

Corpos em decomposição expostos no pátio e estrutura física precária das salas de exames levaram a Justiça a pedir a interdição do Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia até que o governo apresente o alvará sanitário para funcionamento. A decisão, em sede de liminar, é da juíza da 1ª Vara Cível e de Fazenda Pública Estadual da comarca, Flávia Cristina Zuza. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), pleiteando, também, a condenação para que o Executivo procedesse com as obras adequadas.

Segundo vistoria realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), foram observados corpos acondicionados sem refrigeração e em estado avançado de decomposição, causando odor pútrido e risco potencial da proliferação de pragas. O atraso na liberação de corpos também foi mencionado como uma falha recorrente na unidade.

Para não prejudicar a sociedade, a magistrada determinou que o governo providencie atendimento em outro instituto mais próximo e que comunique o endereço à população, num prazo de cinco dias. Além disso, o governo terá que apresentar, em até 30 dias, uma relação de perícias e laudos pendentes e, ainda, providenciar a realização de todos em até seis meses, no prazo máximo de 90 dias.

"As consequências do mau funcionamento do IML atingem, também, a segurança pública, uma vez que pode ocorrer a soltura de presos por excesso de prazo na formação da culpa em virtude do atraso na elaboração de laudos necessários ao andamento de processos penais", apontou Flávia Zuza.

Reforma e ampliação

Em nota enviada à TV Anhanguera, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) informou que o IML passará, "em breve", por reforma e ampliação. No entanto, não precisa a data.

A nota ainda afirma que serão investidos recursos na ordem de R$ 4,3 milhões, sendo R$ 3,3 milhões oriundos de emenda parlamentar e o restante - R$ 966 mil - financiados pelo Governo de Goiás.