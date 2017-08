Com brinquedos sob risco, parque de diversões instalado em evento é impedido de funcionar em Ceres

O Parque Tecno Park de Diversões, instalado na 16ª Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Ceres e Rialma, cidades do Centro goiano, a 180 quilômetros de Goiânia, foi impedido de funcionar na última quarta-feira (23) após liminar concedida ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) pelo juiz Jonas Nunes Rezende.

Segundo o promotor Florivaldo Vaz de Santana, o parque, localizado em Ceres, não atende às condições mínimas de segurança para o funcionamento. Fotos mostram os brinquedos instalados sobre pedaços de madeira e tijolos. Ainda de acordo com o MP-GO, a autorização de funcionamento da atração, que teria início nesta quinta-feira (24), foi obtida por meio de documentação irregular e está expirada desde o dia 27 de julho. O laudo técnico utilizado para obter a autorização está registrado em outro CNPJ, de nome Parque de Diversões Tecnopark e não tem assinatura de profissional competente.

Após a concessão da liminar, o parque só poderá funcionar quando o laudo com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que aponte a segurança da montagem de todos os brinquedos, assinado por um profissional adequado, seja apresentado.

Em caso de descumprimento, uma multa no valor de R$ 10 mil diários poderá ser aplicada. O dinheiro será revertido em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Ceres. O Corpo de Bombeiros, a Prefeitura de Ceres e as Polícias Civil e Militar deverão ser avisados sobre a decisão para a fiscalização.