Com aulas ainda suspensas, colegas de Tamires se reúnem na escola para homenagem

O Colégio Estadual Jardim América, onde estudava a adolescente Tamires Paula de Almeida, de 14 anos, morta a facadas pelo vizinho de 13 anos, amanheceu nesta sexta-feira (25), com cartazes colados no muro do lado externo, ao lado do portão de entrada.

As mensagens, escritas por alunos da instituição, amigos e colegas da menina mostram o momento de luto que todos estão vivendo pela tragédia que aconteceu na última quarta-feira (23). Por orientação da direção do colégio, nenhum cartaz pede por justiça.

Os alunos foram até o colégio, mas as aulas só retornam na próxima segunda-feira (28). Eles foram dispensados às 10h para homenagens. Foi feita uma oração, os jovens cantaram músicas e aplaudiram Tamires.

Antes de estudar no Colégio Estadual Jardim América, Tamires passou por outro colégio, e os alunos dessa instituição também estão no local para uma nova homenagem.

O Colégio Estadual Jardim América divulgou um comunicado onde afirma que Tamires e o aluno que a matou a facadas eram adolescentes normais, de bom comportamento, com boas notas, amigos e sem desafetos.

Uma viatura da Polícia Militar também está no local e até o momento não teve nenhum problema. A direção da instituição ainda disse que não vai endossar nenhum tipo de protesto.