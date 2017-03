Com alagamentos e granizo, chuva forte atinge Goiânia

Uma forte chuva com granizo caiu em Goiânia na tarde desta terça-feira (14) e causou transtornos. Parte do setor Coimbra está sem energia e alagamentos foram registrados no Centro, setor Oeste e ruas do setor Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma árvore de 12 metros caiu em um quiosque para venda de cocos na Rua Bonifácio, setor Campinas. Apesar dos estragos ninguém ficou ferido. Um segundo caso também foi registrado no mesmo setor, onde uma forte ventania fez com que fios de alta tensão se soltassem de um poste.

Moradores do setor Jardim Luz em Aparecida de Goiânia contam que uma neblina encobre os prédios da região.

O Corpo de Bombeiros orientam que as pessoas procurem lugares seguros para se abrigarem da chuva.