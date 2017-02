Com ajuda de motorista do Uber e de vizinha, grupo rouba relógios avaliados em mais de R$ 400 mil

Matéria atualizada às 12h56.

Dois homens de 32 e 19 anos, e uma mulher de 29 anos foram presos e um adolescente de 15 anos foi apreendido na madrugada desta quinta-feira (2), suspeitos de um roubo em uma casa no Jardim Novo Mundo, no último dia 26.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vizinha da vítima informou aos bandidos que o dono da residência colecionava relógios. Dois homens armados entraram na casa, amarraram as vítimas, roubaram relógios, jóias, aparelhos eletrônicos e a caminhonete do dono da residência. Na ocasião do roubo, os objetos foram avaliados em mais de R$ 400 mil.

De acordo com a PM, após a ação, os bandidos abandonaram a caminhonete e entraram no carro GM Onix, do Uber, que estava dando cobertura aos bandidos. Imagens de câmeras de segurança ajudaram na localização do motorista, que foi preso na Rua Niterói, no Setor Alto da Glória. Ele levou os policiais da Rotam até os comparsas, que foram presos.

O Uber disse que não vai se posicionar sobre o assunto, pois o motorista não estava a trabalho no momento do crime. O serviço de transporte afirmou que ele já foi expulso da plataforma.

Ainda segundo a polícia, como pagamento pelo apoio ao roubo, o motorista recebeu dois relógios da vítima e será autuado por receptação. Com o bando, a PM recolheu, além de todos os bens roubados, um revólver calibre 22.