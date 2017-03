Com a volta às aulas, estudantes lotam loja do SitPass em Goiânia

O recomeço das aulas na rede pública e privada levou centenas de estudantes a buscarem seus cartões do Passe Livre Estudantil (PSL), nesta segunda-feira (6), na loja do SitPass da rua 4, no Centro de Goiânia.

Beneficiários que estiveram no local reclamaram da superlotação e da demora no atendimento. Uma estudante, que aguardava ser chamada, contou que sua senha era 633 e no painel ainda estava sendo atendido o usuário com senha 363.

Segundo assessoria de imprensa da Rede Metropolitana Transporte Coletivo (RMTC), que responde pelo serviço do SitPass, apesar do aumento na demanda, não há movimentação anormal na loja nesta segunda-feira.

A rede afirma que os estudantes podiam retirar seus cartões do benefício com 10 dias úteis após o cadastro, porém, a maioria deixou para última hora.

De acordo com o governo estadual, o programa atende atualmente mais de 60 mil estudantes, oriundos do ensino fundamental, médio e superior, tanto público quanto privado.

O PLE assegura ao estudante cadastrado, de qualquer idade, duas viagens gratuitas de transporte coletivo por dia, para ir e voltar da instituição de ensino. O aluno pode ser contemplado com até 48 viagens mensais.