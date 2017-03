Com 221 leitos, Hospital do Servidor deve ser entregue no 2º semestre

As obras do Hospital do Servidor Público (HSP), no Parque Acalanto, zona Sul de Goiânia, devem ser concluídas no segundo semestre deste ano, conforme anúncio feito pelo governador Marconi Perillo durante visita à unidade nesta terça-feira (21).

Na ocasião, o artista plástico Siron Franco anunciou que está trabalhando um grande painel, de 14 metros, em que fará em homenagem às vítimas do Césio 137. Ele explicou que a obra será formada por recortes de jornais com relatos da tragédia, que completa 30 anos em 2017. A obra ficará exposta na recepção do HSP.

Hospital do Servidor

O Hospital do Servidor Público contará com 211 leitos, sendo 40 de apartamentos, 76 de enfermarias, 30 de UTI, 18 de quimioterapia, 25 de recuperação / indução e 22 de observação/emergência.

O centro cirúrgico terá oito salas equipadas para cirurgias de baixa, média e alta complexidades.

O hospital contará também com 18 consultórios para atendimento ambulatorial, banco de sangue, exames clínicos e de imagem, urgência e emergência com classificação de risco e um auditório com capacidade para 150 pessoas.

Confira mais imagens da obra: