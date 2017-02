Um motociclista morreu na Avenida dos Alpes, na Vila dos Alpes, na capital, na manhã desta terça-feira (21).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima morreu depois de se envolver em uma colisão com um carro. Ambulâncias do Corpo de Bombeiros também estão no local do acidente.