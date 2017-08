Colisão mata quatro na BR-060, próximo a Acreúna

Quatro pessoas morreram em um acidente no quilômetro 276 da BR-060, próximo a Acreúna, na noite deste domingo (6).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do VW Polo, que seguia no sentido Rio Verde-Goiânia, fez uma conversão irregular e bateu em um Ford Fusion que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, os ocupantes do VW Polo foram lançados para fora do carro. Dois homens de 65 e 61 anos e uma mulher de 51 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Um garoto de 13 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para um hospital em Indiara, mas não resistiu.

No Ford Fusion viajavam dois estudantes de odontologia, o motorista de 28 anos e o passageiro de 23 anos. A dupla seguia de Goiânia para Rio Verde. Eles tiveram ferimentos leves também foram atendidos pelo SAMU.