Colisão frontal entre carro e caminhão mata mulher em Porangatu

Uma colisão frontal entre um Volkswagen Saveiro e um caminhão carregado com carne resultou na morte de uma mulher de 41 anos e deixou um homem e duas crianças levemente feridos no quilômetro 41, da BR-153, em Porangatu, na manhã desse domingo (5).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro seguia de Belém (PA) para Porto Alegre (RS) quando perdeu a direção do veículo que colidiu frontalmente com um caminhão, carregado com carne, que seguia de Londrina (PR) para Terezina (PI). O motorista do caminhão ficou ileso.

Ainda de acordo com a PRF, ao conversar com o pai, os policiais foram informados que este teria cochilado no volante, o que teria ocasionado o acidente. Os feridos foram conduzidos para o Hospital de Porangatu.