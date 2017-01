Colisão frontal entre caminhões deixa um morto e trecho da BR-153 é interditado

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na tarde desta quarta-feira (4), após um acidente no km 373 da BR-153, em Jaraguá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois caminhões bateram de frente, sendo que um deles estava carregado com sardinha. O condutor de um dos veículos está com lesões graves e o outro não resistiu aos ferimentos e morreu.

A pista está totalmente interditada e ainda não há previsão exata de liberação. A PRF já está no local e o Corpo de Bombeiros está a caminho com helicópteros.