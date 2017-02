Colisão frontal deixa um ferido e complica o trânsito na Avenida Leste Oeste

Uma pessoa ficou levemente ferida após uma colisão frontal entre dois carros na Avenida Leste Oeste, no Setor dos Funcionários, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (14).

A batida entre um GM Corsa Hatch, placas de Goiânia, e um VW Gol, placas de Rubiataba, complica o trânsito na região e agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) auxiliam os motoristas.

O impacto entre os veículos derramou muito óleo na pista e uma equipe do Corpo de Bombeiros realiza a limpeza da via com serragem.

A pista está parcialmente bloqueada para a retirada dos veículos e limpeza da rua.