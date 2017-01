Colisão frontal deixa dois mortos na BR-020

Duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira (26), depois de uma colisão frontal entre um caminhão e um carro de passeio, no km 189 da BR-020, entre Posse e Simolândia, na região nordeste de Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas mais graves estavam no veículo de passeio que tinha três ocupantes. A terceira vítima foi encaminhada para o Hospital de Alvorada do Norte.

As equipes dos Bombeiros limparam a pista porque o tanque do caminhão se rompeu, despejando uma grande quantidade de diesel na rodovia, gerando risco de incêndio.