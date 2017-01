Colisão frontal deixa dois mortos e três feridos na BR-414

Uma colisão frontal entre um VW Voyage e um Hyndai HB20 matou um homem de 68 e uma mulher de 45 anos na BR-414, no município de Vila Propício, no final da manhã de segunda-feira (30).

O idoso conduzia o VW quando por motivo ignorado invadiu a pista contrária vindo a colidir contra o HB 20. No veículo, viajavam quatro pessoas que seguiam para Brasília, a passageira do banco da frente, esposa do condutor, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma idosa de 65 anos e uma criança de três, sogra e filha do motorista, foram socorridas por um caminhoneiro que passava pelo local e foram conduzidas para uma unidade de saúde de Goianésia.

O idoso, condutor do Voyage, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e morreu quando estava sendo encaminhado para uma unidade de saúde em Anápolis.