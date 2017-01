Colisão frontal deixa dois mortos e seis feridos na BR-070

Um acidente entre dois veículos deixou dois mortos e seis feridos na tarde de domingo (8), no km 351 da BR-070, em Montes Claros de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o VW CrossFox preto, com placa de Goiânia, tentou fazer uma ultrapassagem, invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com o Fiat Pálio prata, com placa também de Goiânia. O motorista do Fiat Pálio, de 23 anos, e uma passageira do CrossFox, de 80 anos, morreram.

Outras seis pessoas tiveram lesões graves, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, e por particulares, e levadas para o hospital de Montes Claros de Goiás.

A pista ficou parcialmente interditada durante três horas.