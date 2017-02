Colisão entre veículos mata dois e deixa três feridos em Cocalzinho

Uma colisão entre dois veículos matou duas pessoas na BR-414, município de Cocalzinho na tarde de sábado (11).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um VW UP que seguia de Goiânia para Niquelândia transportando cinco ocupantes, sob chuva intensa, aquaplanou, rodou na pista e colidiu com um Ford Fiesta.

Com a colisão, um homem de 62 anos, passageiro do UP, morreu no local e o condutor de 37 anos, morreu posteriormente, uma mulher de 37 e dois adolescentes de 10 e 15 que viajam no veículo sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Cocalzinho.

O Ford Fiesta seguia em direção a Anápolis com dois ocupantes, eles sofreram ferimentos leves. O choque entre os veículos foi tão forte que o motor do VW UP foi arremessado a cerca de 20 metros do ponto de encontro entre os veículos, o marcador de velocidade ficou travado em 170 km/h.

Ainda de acordo com a PRF, a gravidade das vítimas só não foi maior porque todos os passageiros usavam cintos de segurança e os airbags foram acionados.