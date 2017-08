Um caminhoneiro de 39 anos morreu em um acidente de trânsito na BR-060, entre Rio Verde e Jataí, na madrugada desta sexta-feira (25).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta estava estacionada no acostamento da rodovia por problemas mecânicos, quando o outro caminhão bateu na traseira.

De acordo com a PRF, ainda não sabe o que causou o acidente, se o motorista dormiu ao volante ou passou mal. Com o impacto da colisão, ele foi lançado para fora do caminhão e morreu no local.